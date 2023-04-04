Поликлинику в Калининском районе Кубани отремонтируют по нацпроекту

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Поликлинику в Калининской районе не ремонтировали несколько десятков лет. Здание находится в удручающем состоянии. К обновлению уже приступили.

– Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В обновленном медучреждении создадут комфортные условия для пациентов и сотрудников. Также частично изменят планировку помещений, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время в здании идут внутренние и наружные работы, параллельно - благоустройство территории. Пациентов временно принимают в терапевтическом отделении районной больницы.

В 2023 году капремонты медучреждений Кубани запланированы в Абинском, Динском, Брюховецком, Славянском, Белореченском и Калининском районах.