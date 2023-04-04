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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:27

Промпредприятия Кубани за два месяца заработали 58,8 млрд рублей

Объем производства вырос в два раза
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае вырос объем производства текстиля, лекарственных средств и медицинских материалов. За два месяца объемы текстильных изделий к уровню прошлого года увеличились на 181,9%, лекарств и материалов, применяемых в медицине - на 175,9%.

– В целом индекс промышленного производства на Кубани составил 105,4%. Промышленные предприятия отгрузили продукцию собственного производства на 58,9 млрд рублей, – отметил вице-губернатор региона Александр Руппель.

В настоящее время в Краснодарском крае работают около 100 предприятий легкой промышленности. Швейные фабрики создают экипировку, школьную форму и другие изделия. Около 15 предприятий выпускают лекарства, бинты и другую продукцию для медучреждений.