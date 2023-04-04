Центр единоборств в станице Полтавской Красноармейского района построили на 25%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Полтавской Красноармейского района строят Центр единоборств. Его возводят на улице Ленина. Объект на сегодняшний день готов на 25%.

- В настоящее время рабочие монтируют металлические конструкции каркаса здания, ведут бетонные работы, разрабатывают грунт под фундаменты теплотрассы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Центр единоборств планируют достроить в 2023 году. Здесь можно будет заниматься самбо и дзюдо. В здании разместят тренажеры, мужские и женские раздевалки, душевые, тренерскую, а также кабинет врача.

Всего на Кубани в этом году планируют построить 11 центров единоборств.