Фото: ЮРПСО

В горах Сочи с помощью беспилотников обнаружили человека. Он находится на скале над первым тоннелем старой краснополянской дороги. Спасатели выдвинулись к месту. Предполагается, что это альпинист, которого ищут уже два дня.

- В результате воздушного поиска обнаружен человек. Он находится на высоте около 300 метров над уровнем моря. Утром 4 апреля 16 спасателей выдвинулись к месту нахождения пострадавшего. В связи со сложным горным рельефом работы ведутся с применением альпинистского снаряжения, - сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Предположительное время подхода к обозначенному месту – 2,5 часа. На настоящий момент информации о состоянии человека и полученных травмах нет.