Кубанские бобслеисты завоевали семь медалей на чемпионате России Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские бобслеисты завоевали семь медалей на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Соревнования проходили на санной трассе образовательного фонда «Талант и успех» в Красной поляне. Всего на чемпионате выступили спортсмены из восьми регионов страны. Мужчины выступали в двойках и четверках, а женщины – в монобобе и двойках.

По результатам чемпионата кубанские бобслеисты завоевали семь наград. Так, среди женщин Алена Осипенко и Анна Парфенова взяли «бронзу» в двухместном экипаже. Серебряные медали в дисциплине «четырехместный экипаж» выиграли Максим Андрианов, Алексей Пушкарев, Николай Гнездилов и Дмитрий Лопин. А в дисциплине «монобоб» «серебро» завоевала Анастасия Макарова.

В настоящее время в крае бобслеистов подготавливают в двух учреждениях «Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта» и спортшколе №14 Сочи. В них занимаются более 70 человек.

- Ежегодно порядка 20 бобслеистов входят в состав национальной сборной страны и добиваются хороших результатов на соревнованиях различных уровней. Также функционирует региональная федерация бобслея, скелетона и санного спорта, – отметил вице-губернатор Александр Власов.