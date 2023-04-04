Сочи принял около 1,3 млн туристов в зимнем сезоне

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В Сочи этой зимой отдохнули на 2% больше туристов, чем в прошлом году. Курорт посетили около 1,3 млн гостей.

- На январских каникулах, февральских и мартовских праздниках Сочи был одним из самых популярных направлений для жителей страны. Почти 870 тысяч человек за три месяца отдохнули только в горном кластере, загрузка отелей и гостиниц достигала 90%. 80% составила загруженность здравниц в прибрежной части, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В зимний сезон в Сочи провели около 1,5 тысячи мероприятий. Горнолыжные трассы будут работать по погоде ориентировочно до середины апреля-начала мая.

На майские праздники также ожидается аншлаг. Прогнозируется загрузка отелей на 90%. Сочи ожидает около 260 тысяч туристов.