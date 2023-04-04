За сутки в крае коронавирусом заболели 123 человека Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 123 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 17 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 40 положительных результатов, в Динском районе - 16, в Сочи - 13, в Тимашевском – 12. Семь пациентов прибавилось в Новороссийске, по шесть – в Ейском и Северском районах, по три - в Анапе и Апшеронском.

По двое жителей заболели в Кавказском, Лабинском, Славянском и Староминском муниципалитетах, по одному – в Белоглинском, Красноармейском, Крымском, Кущевском, Мостовском, Отрадненском, Павловском, Тбилисском и Горячем Ключе.

За сутки в крае от осложнений заболевания скончался один пациент.