Холдинг AVA Group заключил сделку по приобретению имущества торгово-развлекательного центра «СБС Мегамолл»

Фото: AVA Group

В марте 2023 года подписан договор о переходе прав собственности одного из первых в Краснодарском крае торгово-развлекательных центров «СБС Мегамолл» инвестиционно-строительному холдингу AVA Group.

Сумма сделки не разглашается.

Вице – президент по коммерции и цифровизации AVA Group Фоменко Татьяна: «Мы планируем сохранить один из первых торгово–развлекательных центров Краснодара, для многих с этим местом связаны яркие детские воспоминания от посещения детских игровых комплексов, боулинга, кинотеатра. Вместе с тем, мы расширим возможности существующего объекта».

Сделка по покупке нового актива создает в структуре холдинга еще одно направление деятельности – управление торгово – развлекательным центром. Сегодня инвестиционный холдинг AVA Group работает в нескольких направлениях: девелопмент, цифровизация, гостеприимство, здравоохранение, логистика, производство.

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