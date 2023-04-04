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НовостиОбщество4 апреля 2023 9:14

В Сочи 4 апреля ожидается усиление ветра

Городские службы переведены в усиленный режим работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи два дня будет дуть сильный ветер. Об этом предупредили метеорологи.

- По сообщению синоптиков, с 4 апреля и до середины дня 5 апреля в Сочи ожидается усиление юго-восточного ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Местами возможна гроза, - отметили в пресс-службе мэрии курорта.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.