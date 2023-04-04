На Кубани стартовала весенняя закладка виноградников Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовала весенняя закладка виноградников. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В настоящее время 440 гектаров уже высадили в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе. Всего в этом году площадь виноградников в регионе превысит 30 тысяч гектаров.

- Надеюсь, что погода позволит нам получить хороший урожай, - отметил глава региона. - В прошлом году аграрии собрали исторические 280 тысяч тонн винограда.

Отмечается, что на господдержку виноградарства в крае выделили более 1,1 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше прошлогодней суммы. Средства, в частности, пойдут на субсидирование части затрат по закладке виноградников, установке шпалеры, работам по уходу и раскорчевке.

Напомним, Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии в стране. На Кубани насчитывается треть виноградников России - 28,9 тысяч гектаров. Из всех площадей 21,8 тысяч гектаров – в плодоносящем возрасте.