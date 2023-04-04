Краснодарский край получил 8,3 млрд рублей на развитие городского электротранспорта Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край получил 8,3 млрд рублей субсидии на развитие городского электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Развитие городского электротранспорта проводят в рамках проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отмечается, что средства субсидии направят на расширение трамвайной сети, закупку трамваев, благоустройство территории и создание остановок. Уже к концу 2026 года в Краснодаре построят более 35 км новых трамвайных линий.

- Субсидия поможет нам ускорить темпы строительных работ. Всего же общий объем инвестиций, предусмотренный соглашением с концессионером, составляет 28,4 млрд рублей, - сообщил первый вице-губернатор региона Игорь Галась.

По программе развития трамвайной сети закупят 100 единиц транспорта. Кроме того, в 2023 году запланирована реконструкция транспортного узла на Московской - Красных Зорь. Для Краснодара также закупят 16 электробусов и зарядных станций.