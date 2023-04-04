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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 9:42

В Краснодаре задержали 24-летнего похитителя шоколадных яиц

Парень украл 32 сладких изделия
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mvd23krasnodar

Фото: t.me/mvd23krasnodar

В Краснодаре 24-летний вор-рецидивист попался на краже шоколадных яиц. Когда парень похищал детские сладости, его разыскивали за другие преступления.

- В Краснодаре задержали местного жителя, который находился в федеральном розыске. Парень был ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Сейчас его подозревают в совершении двух грабежей: хищение 32 шоколадных яйца с продуктового магазина и кражу сумки у незнакомки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

При задержании парень пояснил, что кондитерские изделия съел, телефон из сумки продал за тысячу рублей, а саму сумку выбросил.