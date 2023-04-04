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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:05

В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Советскую

Специалисты обновят участок протяженностью 690 метров
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Советскую Фото: krd.ru

В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Советскую Фото: krd.ru

В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Советскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обновляют участок от Седина до Рашпилевской протяженностью 690 метров. В настоящее время здесь по необходимости обновляют бортовые камни и тротуар. После этого рабочие заменят асфальт на проезжей части, установят знаки и нанесут разметку.

Напомним, в Краснодаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» также ремонтируют улицы Таманскую, Спортивную, Кавказскую, Первомайскую, Думенко, Толбухина, Димитрова и другие. Полный перечень участков, которые обновят в 2023 году, опубликован в специальном разделе.

В 2022 году в Краснодаре отремонтировали 33 дорожных участка – всего 30 км дорог.