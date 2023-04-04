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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:13

Роскадастр Кубани рассказал, как исправляются реестровые ошибки в ЕГРН

Пишется соответствующее заявление
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Роскадастр Краснодарского края

Роскадастр Краснодарского края

Реестровые ошибки препятствуют проведению государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Системная работа по их исправлению поможет избежать дальнейших трудностей. Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю информируют о порядке исправления реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Своевременное исправление реестровых ошибок в ЕГРН служит эффективным способом помощи гражданам.

«Всего с 2022 года на территории Краснодарского края были исправлены ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ 3,4 тыс. земельных участков, а также почти 400 реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон», - сообщает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 Игорь Максименко.

Если правообладатель объекта недвижимости полагает, что в ЕГРН содержится реестровая ошибка, им направляется обращение в Росреестр. Представитель органа регистрации прав, выявивший реестровую ошибку, готовит письмо-поручение об определении границ земельного участка, границ (частей границ) муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества. После документ направляется в филиал Роскадастра.

Специалисты публично-правовой компании готовят отчет о результатах определения координат характерных точек границ объектов недвижимости, объектов реестра границ, либо заключение о невозможности определения таких координат с указанием причин.

Данные сведения предоставляются в Росреестр, где рассматривается вопрос принятия решения о необходимости устранения реестровой ошибки и его направления правообладателю недвижимости.

Напоминаем, что в течение 3-х месяцев со дня направления решения об устранении реестровой ошибки собственник земельного участка вправе исправить ее самостоятельно, предоставив в Росреестр соответствующее заявление и межевой план.

По истечении срока изменения в сведениях ЕГРН вносятся без согласия правообладателя по координатам характерных точек границ, указанных в межевом плане. Принятое Росреестром решение можно обжаловать в судебном порядке.

Обращаем внимание, что при исправлении реестровых ошибок Роскадастр проводит работу по определению координат характерных точек границ объектов недвижимости.