Роскадастр Кубани рассказал, как исправляются реестровые ошибки в ЕГРН

Роскадастр Краснодарского края

Реестровые ошибки препятствуют проведению государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Системная работа по их исправлению поможет избежать дальнейших трудностей. Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю информируют о порядке исправления реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Своевременное исправление реестровых ошибок в ЕГРН служит эффективным способом помощи гражданам.

«Всего с 2022 года на территории Краснодарского края были исправлены ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ 3,4 тыс. земельных участков, а также почти 400 реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон», - сообщает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 Игорь Максименко.

Если правообладатель объекта недвижимости полагает, что в ЕГРН содержится реестровая ошибка, им направляется обращение в Росреестр. Представитель органа регистрации прав, выявивший реестровую ошибку, готовит письмо-поручение об определении границ земельного участка, границ (частей границ) муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества. После документ направляется в филиал Роскадастра.

Специалисты публично-правовой компании готовят отчет о результатах определения координат характерных точек границ объектов недвижимости, объектов реестра границ, либо заключение о невозможности определения таких координат с указанием причин.

Данные сведения предоставляются в Росреестр, где рассматривается вопрос принятия решения о необходимости устранения реестровой ошибки и его направления правообладателю недвижимости.

Напоминаем, что в течение 3-х месяцев со дня направления решения об устранении реестровой ошибки собственник земельного участка вправе исправить ее самостоятельно, предоставив в Росреестр соответствующее заявление и межевой план.

По истечении срока изменения в сведениях ЕГРН вносятся без согласия правообладателя по координатам характерных точек границ, указанных в межевом плане. Принятое Росреестром решение можно обжаловать в судебном порядке.

Обращаем внимание, что при исправлении реестровых ошибок Роскадастр проводит работу по определению координат характерных точек границ объектов недвижимости.