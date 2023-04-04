В Краснодаре задержали мужчину, который припарковал машину у здания администрации края

Владельца авто задержали

В Краснодаре задержали мужчину, припарковавшего машину у здания администрации края. Им оказался 44-летний местный житель.

Напомним, утром 4 апреля у администрации Краснодарского края обнаружили подозрительную машину. BMW со звездой шерифа оставили на тротуаре перед входом. Для проверки автомобиля на место сразу вызвали полицию.

Осмотрев авто, правоохранители не нашли никаких подозрительных предметов. Автомобиль загрузили на эвакуатор. Тем временем полиция начала поиск владельца. В настоящее время его задержали.

- Полицейские усмотрели в действиях мужчины признаки нарушения ПДД и проведения несанкционированного публичного мероприятия. Составлены административные материалы. Правонарушитель доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Собранные административные материалы направлены в суд.

Уточняется, что теперь владельцу авто грозит штраф или административный арест до 10 суток.