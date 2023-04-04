Альпиниста, которого искали в горах Сочи два дня, нашли мертвым

Фото: ЮРПСО

В горах Сочи спасатели с помощью квадрокоптера нашли человека. Это оказался альпинист, которого искали два дня. Но когда специалисты поднялись на высоту, мужчина не подавал признаков жизни.

- В 12:30 спасатели добрались до места. Мужчина был без признаков жизни. Тело уложили на жесткие носилки и транспортировали из горно-лесной местности к автомобильной дороге, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО.

Эвакуация ведется на сложном скальном рельефе с применением альпинистского снаряжения. Тело передадут сотрудникам полиции. Причины трагедии устанавливаются.