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НовостиОбщество4 апреля 2023 11:00

Трое врачей районной больницы Кубани незаконно выписывали льготные лекарства

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани завели уголовное дело на троих врачей районной больницы. Работники медучреждений незаконно выписывали льготные лекарства.

- Оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлен и задокументирован факт противоправной деятельности троих жителей Кубани в возрасте от 43 до 62 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, работники медучреждений в Ленинградской района вносили ложные сведения в информационную систему. Позже с помощью данных пациентов они выписывали электронные рецепты на льготные лекарства гражданам, которым они препараты не требовались.

На подозреваемых завели уголовное дело ч. 4 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

- На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.