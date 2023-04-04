На Кубани осудят пятерых браконьеров, которые выловили рыбу на 2 млн рублей

По пути к берегу их задержали Фото: кадр из видео

На Кубани осудят пятерых браконьеров, выловивших рыбу на 2 млн рублей. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК ПФ по Краснодарскому краю.

Пятерых жителей Ростовской области задержали вблизи села Шабельского Щербиновского района. Мужчины, сговорившись, незаконно ловили рыбу в Таганрогском заливе Азовского моря. Перед этим они распланировали добычу, подготовили лодки и запрещенные в любительской рыбалке предметы и оставили их в заливе.

Позже браконьеры забрали из установленных сетей крупную партию рыбы. Но добраться до берега не успели. По пути всех пятерых мужчин задержали. Во время осмотра лодок в них нашли более 2940 штук пиленгаса, судака и камбалы-канкана. Ущерб от незаконной ловли превысил 2 млн рублей. Сами браконьеры признали вину.

- В целях обеспечения приговора в части возмещения ущерба по ходатайству следователя судом на 4 автомобиля обвиняемых был наложен арест, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.