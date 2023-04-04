Краснодар занимает пятое место рейтинга

Краснодар и Сочи вошли в десятку благоприятных для проживания городов России. Данные по результатам 2022 года приводит Минстрой РФ.

Так, Сочи, набрав 235 баллов, занимает третье место в категории крупных городов, находящихся в условно комфортном климате. Краснодар находится на пятом месте. Краевой центр поделил место с Химками, набрав 232 балла.

В этой же категории замечен и Новороссийск. Город-герой находится на 14-ом месте с 217 баллами. В категории средних городов, находящихся в условно комфортном климате, на высокой позиции отмечен Геленджик. Город-курорт, набрав 243 балла, занимает четвертое место. Туапсе находится на девятой позиции с 234 баллами, а Анапа – на 12-ом с 228 баллами.

Всего в Краснодарском крае оценивали 26 городов. Доля городов с благоприятными условиями для проживания составила 38%. Отмечается, что регион выполнил годовой план и набрал 192 балла. А в сравнении с 2019 годом индекс края вырос на 14%.

Всего, по данным Минстроя РФ, благоприятными для проживания признаны 603 города России.