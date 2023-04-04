Владельцу авто назначили 7 суток ареста Фото: кадр из видео

Краснодарцу, припарковавшему авто у администрации края, назначили 7 суток ареста. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, утром 4 апреля у здания региональной администрации обнаружили подозрительную машину. BMW со звездой шерифа оставили на тротуаре около входа. Для проверки машины на место вызвали полицейских, которые не нашли подозрительных предметов.

Владельцем автомобиля оказался 44-летний местный житель. За несанкционированную акцию на мужчину составили административное дело

- Рассмотрев материалы, суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 7 суток, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что постановление в законную силу пока не вступило.