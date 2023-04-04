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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:07

Больница Тихорецкого района Кубани получила медоборудование по нацпроекту

Для медучреждения закупили офтальмологический рефрактометр
Светлана ОВДЕЙ
Офтальмологический рефрактометр закупили по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Офтальмологический рефрактометр закупили по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Тихорецкого района Кубани получила медоборудование по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Офтальмологический рефрактометр закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». С помощью аппарата диагностику проводят за несколько минут.

- Легко можно обнаружить причины патологий, выявить ряд заболеваний, в том числе близорукость, дальнозоркость и астигматизм, контролировать состояние сетчатки, - отметила и.о. главврача больницы Инна Павленко. - Также такие исследования необходимы после проведения различных офтальмологических операций.

Отмечается, что всего больница Тихорецкая района получила по нацпроекту 140 единиц медоборудования.