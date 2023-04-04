На Кубани объявлено штормовое предупреждение по сильным дождям с градом Фото из архива КП

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по сильным дождям с градом. Обильные осадки обрушатся на регион уже в ближайшие дни.

- Утром, днем и до конца суток 5 апреля, в течение суток 6 апреля, а также ночью и утром 7 апреля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что обильные осадки могут спровоцировать подъем уровня воды в реках. Особенно это касается водоемов юго-восточной территории края - Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Апшеронского районов.