Свет Лучезарного Ангела вновь сияет в «Орленке».

Он пройдет под девизом «Доброе кино!» и объединит 1000 орлят из всех лагерей Центра. Ребята включатся в работу студии анимации и социальной рекламы, примут участие в просмотрах, конкурсах кинорецензий, творческих работ и рисунков.

Культурно-образовательный проект «Свет Лучезарного Ангела» пройдет в «Орленке» в девятый раз. Его участниками станут 1000 орлят из 61 региона России. В рамках смены ребята приобщатся к доброму кино: в Центре состоятся кинопросмотры фильмов – участников и лауреатов Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный Ангел», который проводится Фондом социально-культурных инициатив под патронатом президента Фонда Светланы Владимировны Медведевой, при духовном попечительстве Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Картины, которые увидят дети, затрагивают темы нравственного, этического выбора, человеческого достоинства, семейных ценностей, готовности бескорыстно помогать другим. В их числе «Приключения маленького Бахи» (режиссер, народный артист России Александр Галибин) и «Продавец грез» (режиссер Илья Бородин).

Для старших орлят будет реализован образовательный курс «Доброе кино»: школьники изучат основы кинопедагогики, разработают и проведут кинопросмотры для воспитанников близлежащих учреждений образования.

- Фильмы фестиваля «Свет Лучезарного Ангела» рассказывают о добре и сердечности, напоминают о важных человеческих качествах, традиционных ценностях и взаимоотношении поколений. Но главное, вызывают живой отклик взрослых и детей, затрагивая самые тонкие струны души. Именно на таких фильмах нужно воспитывать наших детей, – прокомментировал директор ВДЦ Орленок» Александр Джеус.

В рамках проекта орлята создадут собственные авторские работы: под руководством профильных специалистов они включатся в деятельность студии анимации и социальной рекламы. Во всех детских лагерях пройдут конкурсы кинорецензий, творческих работ и рисунков.

Специальным гостем проекта станет режиссер, продюсер, исследователь, основатель международного кинофестиваля «Ноль Плюс» Николай Данн. Он научит орлят подходить к просмотру фильмов вдумчиво, проведет мастер-класс «Как презентовать свою работу» и серию образовательных занятий по кинопедагогике.

О главных человеческих ценностях, а также способах формирования позитивного имиджа страны средствами киноискусства орлята поговорят на международном уровне. В онлайн-диалоге примут участие представители медиапроекта «Компас-ТВ» (Греция), студенты и аспиранты факультета русского языка Тяньцзиньского университета иностранных языков (КНР), ребята из Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» (Республика Беларусь), мальчишки и девчонки из Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» (Республика Казахстан).

Финальной точкой проекта станет фестиваль анимационного и игрового кино «Дебют», в рамках которого юные режиссеры, актеры, операторы и аниматоры представят свои мультфильмы и кинопробы.