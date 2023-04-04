На теплоходе «Краснодар» подняли флаг кубанской столицы Фото: пресс-служба городской администрации

На теплоходе «Краснодар» подняли флаг кубанской столицы. Судно приобрела краснодарская компания, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время теплоход «Краснодар» - самый большой сухогруз под российским флагом, который работает в регионе. В экипаже судна насчитывается более 20 человек.

Теплоход «Краснодар» приобрела краснодарская компания Фото: пресс-служба городской администрации

На поднятии флага присутствовали министр транспорта региона Алексей Переверзев, замглавы Краснодара Дмитрий Васильев, врио руководителя администрации морских портов Черного моря Олег Борченинов и директор компании-владельца Максим Фисик.

Предприятие, которое приобрело судно, является одним из ведущих экспортеров зерна в крае. В 2022 году компания реализовала на внутреннем и внешнем рынках более миллиона тонн зерна пшеницы, ячменя и кукурузы. Отмечается, что предприятие имеет флот общим дедвейтом более 55 тысяч тонн и ж/д парком из 780 вагонов-зерновозов.