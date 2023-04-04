В Краснодар доставят частицу Благодатного огня Фото: Диана ИВАНОВА

В Краснодар 15 апреля доставят частицу Благодатного огня. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

В ночь на 16 апреля в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара пройдет праздничное Пасхальное богослужение. Перед божественной литургией состоится крестный ход вокруг храма, который начнется ровно в полночь.

Перед Пасхальным богослужением в кафедральный собор доставят Благодатный огонь. Уточняется, что святыню принесут во все храмы Кубанской митрополии.

- От Благодатного огня будут зажжены все храмовые лампады, все желающие в течение Пасхальной недели смогут взять его частичку себе домой, - уточнили в кубанской митрополии.