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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:35

В Краснодар 15 апреля доставят частицу Благодатного огня

Пасхальное богослужение пройдет в ночь на 16 апреля в Свято-Екатерининском храме
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодар доставят частицу Благодатного огня Фото: Диана ИВАНОВА

В Краснодар доставят частицу Благодатного огня Фото: Диана ИВАНОВА

В Краснодар 15 апреля доставят частицу Благодатного огня. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

В ночь на 16 апреля в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара пройдет праздничное Пасхальное богослужение. Перед божественной литургией состоится крестный ход вокруг храма, который начнется ровно в полночь.

Перед Пасхальным богослужением в кафедральный собор доставят Благодатный огонь. Уточняется, что святыню принесут во все храмы Кубанской митрополии.

- От Благодатного огня будут зажжены все храмовые лампады, все желающие в течение Пасхальной недели смогут взять его частичку себе домой, - уточнили в кубанской митрополии.