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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:03

Новый детский сад в хуторе Ленина Краснодара примет первых детей в сентябре

Учреждение рассчитано на 210 мест
Светлана ОВДЕЙ
Новый детский сад в хуторе Ленина Краснодара примет первых детей в сентябре Фото: krd.ru

Новый детский сад в хуторе Ленина Краснодара примет первых детей в сентябре Фото: krd.ru

Новый десткий сад в хуторе Ленина Краснодара примет первых детей в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе городской админситрации.

Двухэтажное дошкольное учреждение рассчитано на 210 мест и 11 групп.

- Теперь для его открытия необходимо получить лицензию на осуществление образовательной деятельности. Набирать детей в группы планируют начать в июле, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Кроме групп для различных возрастов, в детском саду подготовили кухню, прачечную, медпункт, музыкальный и физкультурный залы. Площадь учреждение превышает 4 тысячи кв. метров.

- Хутор Ленина плотно заселяется, много молодых семей с детками. Поэтому социально значимые объекты мы строим не только в самом городе, но и акцентируем внимание на пригород, - отметила вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова.