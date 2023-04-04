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НовостиЭкономика4 апреля 2023 15:28

На Крымском мосту за четыре часа установили второй железнодорожный пролет

Работы по восстановлению переправы через Керченский пролив будут завершены летом 2023 года
Евгения ХАЛИКОВА
Работы завершат летом.

Работы завершат летом.

Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста идут в круглосуточном режиме. Рабочие завершили установку второго жд-пролета. Конструкцию общим весом 200 тонн собрали на стапельной площадке Керченского морского порта, а затем с помощью двух барж транспортировали к месту ремонта.

- Наши инженеры и строители демонстрируют высокий профессионализм при выполнении таких масштабных и высокотехнологичных задач. На то, чтобы поднять металлоконструкцию на высоту 27 мостовикам потребовались всего четыре часа, - рассказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

После завершения сварочных работ на монтажных стыках пролет будет опущен в проектное положение. Работы ведутся одновременно на обоих железнодорожных пролетах Крымского моста. В ремонте железнодорожной части задействовано 190 человек и 22 единицы техники. Объект будет завершен летом 2023 года.