На Крымском мосту за четыре часа установили второй железнодорожный пролет

Работы завершат летом.

Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста идут в круглосуточном режиме. Рабочие завершили установку второго жд-пролета. Конструкцию общим весом 200 тонн собрали на стапельной площадке Керченского морского порта, а затем с помощью двух барж транспортировали к месту ремонта.

- Наши инженеры и строители демонстрируют высокий профессионализм при выполнении таких масштабных и высокотехнологичных задач. На то, чтобы поднять металлоконструкцию на высоту 27 мостовикам потребовались всего четыре часа, - рассказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

После завершения сварочных работ на монтажных стыках пролет будет опущен в проектное положение. Работы ведутся одновременно на обоих железнодорожных пролетах Крымского моста. В ремонте железнодорожной части задействовано 190 человек и 22 единицы техники. Объект будет завершен летом 2023 года.