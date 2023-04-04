На Кубани ликвидируют 23 заброшенные нефтяные скважины

Неработающая нефтяная вышка. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Краснодарском крае до конца 2023 года будут ликвидированы 23 заброшенные нефтяные скважины. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

- Принял участие в комиссии, где рассматривают технические документы на ликвидацию брошенных нефтяных скважин. В этот раз в списке – 23 скважины на Кубани. Нам было важно услышать и подтвердиться, что после ликвидации там проведут рекультивацию территории. Потому что вокруг некоторых скважин остались загрязнения нефтепродуктами, - сообщил Александр Козлов.

На ликвидацию одной скважины потребуется до трех недель. Сначала геологи изучат сколько пробурено водонасыщенных пластов, а после каждый из них закроют цементной «пробкой». Если нарушить технологию процесса, то остатки нефтепродуктов могут самоизливаться и загрязнять территорию вокруг.