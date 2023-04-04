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НовостиЭкономика4 апреля 2023 17:11

В Краснодаре ТРЦ «СБС Мегамолл» сменил собственника

Новым владельцем самого крупного городского торгового центра стал строительный холдинг
Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре сменился собственник одного из самых крупных городских торгово-развлекательных центров, сообщает «Ъ-Черноморье». По сведениям издания, строительный холдинг выкупил ТРЦ «СБС Мегамолл», расположенный на улице Уральской.

Договор о переходе прав собственности был подписан в марте, но сумма сделки не разглашается. Новый владелец планирует сохранить один из первых торгово-развлекательных центров Краснодара.

Общая площадь торгового центра составляет 252 тыс. кв. м. На его территории расположены магазины известных брендов, развлекательный центр, боулинг-клуб, кинотеатр, рестораны и детский клуб.