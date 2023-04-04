В Гулькевичском районе утвердили предмет охраны для 113-летней церкви

Для церкви в Гулькевичском районе утвердили предмет охраны. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Гулькевичском районе утвердили предмет охраны для церкви, построенной 113 лет назад. Церковь Пресвятой Богородицы появилась в селе Новомихайловском в 1910 году. Сейчас выполненный в «псевдорусском» стиле храм считают образцом зодчества начала ХХ века.

– Храм находится в неудовлетворительном состоянии. Наша главная задача – восстановить его. Скоро специалисты приступят к противоаварийным работам. Перед началом первого этапа реставрации памятника архитектуры, были определены в качестве предмета охраны ее особенные элементы – рассказал вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Историко-культурную значимость имеют архитектурно-художественное решение фасадов церкви, а также архитектурные особенности интерьера здания. Они подлежат обязательному сохранению при проведении реставрационных работ.