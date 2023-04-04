В Новороссийске владельцы 200 частных домов получат доступ к газу после завершения строительства двух газопроводов

В 2023 году в Новороссийске завершат строительство двух газопроводов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске в 2023 году завершат строительство двух газопроводов. Уличную сеть газоснабжения в селах Федотовка и Абрау-Дюрсо возводят в рамках региональной госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

- Уровень газификации Кубани сейчас один из самых высоких в стране - более 85%. В 2023 году благодаря господдержке газ появится в 22 населенных пунктах края, жители которых смогут воспользоваться программой бесплатной догазификации до границ земельного участка, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

В селе Федотовка после введения в эксплуатацию газопровода протяженностью 3,5 км доступ к газу получат жители 150 домовладений по улицам Новой, Черноморской и Виноградной. В Абрау-Дюрсо к природному газу смогут подключиться владельцы 50 индивидуальных жилых домов.