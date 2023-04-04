В Краснодаре началось первенство Суперлиги им. Игоря Гамулы среди студенческих футбольных команд

В Краснодаре стартовало первенство Суперлиги им. Игоря Гамулы среди ведущих студенческих команд России по футболу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре стартовало первенство Суперлиги им. Игоря Гамулы среди ведущих студенческих команд России по футболу. Состязания открыл футбольный матч между самой титулованной студенческой командой страны из Кубанского госуниверситета и футболистами ростовского Южного федерального университета. По итогам турнира команда «КубГУ» выиграла со счетом 2:0.

- Кубань в числе лидеров по развитию спорта, студенческий спорт не является исключением. В крае регулярно проходят спартакиады по множеству видов спорта среди вузов. Наши спортсмены демонстрируют высочайшие результаты на всероссийских летних студенческих универсиадах, - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

В первый сезон Суперлиги попали семь сильнейших студенческих сборных команд страны. Помимо спортсменов из КубГУ и ЮФУ это футболисты Донского государственного технического университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова, Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского

Все участники проведут по 12 матчей. Гранд-финал Суперлиги пройдет в Ессентуках с 28 ноября по 1 декабря.