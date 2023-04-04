Более 2000 жителей Кубани пожелали стать волонтерами во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Более 2000 кубанских волонтеров зарегистрировались для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Более 2000 кубанских волонтеров зарегистрировались для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Обор волонтеров-кураторов в муниципалитетах уже завершен. С 15 апреля по 31 мая общественные помощники будут информировать жителей региона о возможности выбора общественных территорий и зеленых зон.

– В регионе очень активная молодежь, да и в целом неравнодушные к судьбе края люди. Это подтверждает, в том числе, количество желающих помогать жителям в голосовании за объекты благоустройства. Для этого на сайте DOBRO.RU зарегистрировались 2 185 волонтеров. В прошлом году их было на тысячу меньше, – сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Теперь волонтеров ждет инструктаж и обучение по работе с платформой для голосования. Каждый житель региона сможет выбрать территорию или дизайн-проект общественного пространства. Объекты, набравшие наибольшее количество баллов, попадут в перечень для благоустройства на следующий год.

В 2022 году жители края во время голосования выбрали 142 общественных пространства, которые будут отремонтированы до конца 2023 года.