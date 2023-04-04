На Кубани пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Жители региона смогут найти новую работу, либо же сменить род деятельности. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» планируют участвовать более тысячи работодателей Кубани. Мероприятие пройдет во всех муниципалитетах региона 14-15 апреля.

– Основная цель – быстрый подбор работы и помощь в планировании карьеры. На мероприятии будут представлены все возможности современной службы занятости Кубани, – сообщил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

На масштабной бирже труда работодатели представят свыше 22 тысяч вакансий. Соискателям предложат вакансии в таких крупных компаниях, как «Тандер», «РЖД», «Газпром Трансгаз «Краснодар», «Водоканал», «Абинский электрометаллургический завод», «Лукойл-Югнефтепродукт», «Афипский нефтеперерабатывающий завод», Всероссийский детский центр «Смена» и другие.