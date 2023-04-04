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НовостиЭкономика4 апреля 2023 19:25

Во время строительства «Новой Анапы» будет сохранена уникальная природа курорта

Строительство семейного курорта возьмут под экологический контроль
Евгения ХАЛИКОВА
Губернатор Кубани и гендиректор корпорации «Туризм.РФ» обсудили строительство семейного курорта «Новая Анапа». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани и гендиректор корпорации «Туризм.РФ» обсудили строительство семейного курорта «Новая Анапа». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре губернатор Кубани и руководитель корпорации «Туризм.РФ» обсудили строительство нового семейного курорта «Новая Анапа». Рабочая встреча Вениамина Кондратьева и Сергея Суханова была посвящена реализации крупного туристического проекта. В числе первоочередных задач было рассмотрено сохранение уникальной природы Бугазской косы.

– Мы заинтересованы в развитии потенциала Анапы, как главного детского и семейного курорта страны. Уже на этапе проектирования мы должны предусмотреть инженерную и коммунальную инфраструктуры – это не только очистные, но и водо-, газо- и электросети, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Новый курорт планируют возвести в районе Благовещенская. Здесь откроют отели и гостиницы от 15 до 25 тысяч номеров. Реализация проекта позволит привлечь в регион дополнительно от 3 до 5 миллионов туристов.