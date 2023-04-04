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НовостиЭкономика4 апреля 2023 19:58

В Краснодаре разработали дорожную карту для общественного транспорта

Документ рассчитан до 2034 года
Евгения ХАЛИКОВА
Принят документ планирования регулярных перевозок пассажиров Краснодара. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Принят документ планирования регулярных перевозок пассажиров Краснодара. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре приняли документ, который предусматривает все этапы развития пассажирских перевозок вплоть до 2034 года. Дорожная карта поможет городу оптимизировать структуру маршрутной сети и сократить время пассажирских поездок.

— Была проделана весьма большая работа. Разработчики документа учитывали мнения жителей краевого центра и опирались на Генеральный план. В будущем с этим документом город сможет участвовать в федеральных программах, — отметил вице-мэр Владимир Архипов.

Кроме того, разработчики путеводителя пассажирских перевозок обещают, что благодаря документу можно будет прогнозировать или сдерживать рост тарифов на перевозку пассажиров.