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НовостиОбщество4 апреля 2023 20:13

В нацпарке Сочи закрыли для посещений сотню популярных туристических объектов

Изменения затронули объекты, находящиеся на агентском обслуживании
Евгения ХАЛИКОВА
Сочинский национальный парк. Фото: npsochi.ru

Сочинский национальный парк. Фото: npsochi.ru

Изменения произошли в рабочем графике всех объектов, находящихся на агентском обслуживании. В список попали популярные у туристов туристические маршруты. Среди них Ермоловский и Прохладный каньоны, Белые скалы, Воронцовский ландшафтно-карстовый комплекс, Ущелье ведьм. Всего сотня рекреационных объектов, расположенных на территории 15 лесничеств.

- Убедительно просим соблюдать природоохранный режим Сочинского национального парка и воздержаться от посещения этих объектов до их официального открытия, - сообщили в нацпарке.

Также, в связи с увеличением светового дня, с 1 апреля в Сочинском национальном парке изменен режим работы популярных объектов туристического показа.