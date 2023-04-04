В нацпарке Сочи закрыли для посещений сотню популярных туристических объектов

Сочинский национальный парк. Фото: npsochi.ru

Изменения произошли в рабочем графике всех объектов, находящихся на агентском обслуживании. В список попали популярные у туристов туристические маршруты. Среди них Ермоловский и Прохладный каньоны, Белые скалы, Воронцовский ландшафтно-карстовый комплекс, Ущелье ведьм. Всего сотня рекреационных объектов, расположенных на территории 15 лесничеств.

- Убедительно просим соблюдать природоохранный режим Сочинского национального парка и воздержаться от посещения этих объектов до их официального открытия, - сообщили в нацпарке.

Также, в связи с увеличением светового дня, с 1 апреля в Сочинском национальном парке изменен режим работы популярных объектов туристического показа.