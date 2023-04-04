Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 20:52

Суд поддержал протест жителей Краснодара против строительства дороги в Юбилейный микрорайон

Новая трасса должна была соединить Елизаветинское шоссе с Юбилейным микрорайоном Краснодара
Евгения ХАЛИКОВА
Суд запретил строить дорогу в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

Суд запретил строить дорогу в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четвертый кассационный суд встал на сторону жителей Краснодара и запретил строить дорогу, которая бы соединила Елизаветинское шоссе с Юбилейным микрорайоном краевого центра, сообщает «Ъ-Черноморье».

Строительство четырехполосной трассы краснодарцы сначала пытались оспорить в Ленинском районном суде Краснодара, однако проиграли. Затем продолжили борьбу в кассации.

По мнению истцов, дорога была спроектирована с рядом ошибок. Ответчиком по коллективному иску выступило управление Краснодарской краевой государственной экспертизы.

Теперь дело о строительстве дороги отправлено на новое рассмотрение.