В Сочи подготовят около 180 пляжей к лету

Для семей с детьми и любителей спорта здесь откроют новые площадки и комплексы

В Сочи планируют благоустроить около 180 пляжей к началу летнего сезона. Мэр города Алексей Копайгородский накануне проверил состояние «Аквамарина» и «Касабланки» в Лазаревском районе.

- К сезону объединим их в одно пространство. Для семей с детьми и любителей спорта здесь откроют новые площадки и комплексы, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пляжи будут благоустраивать из экологичных материалов. На территориях появятся и прогулочные зоны.