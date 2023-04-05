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НовостиОбщество5 апреля 2023 4:30

В Сочи подготовят около 180 пляжей к лету

Мэр города осмотрел «Аквамарин» и «Касабланку» в Лазаревском районе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Для семей с детьми и любителей спорта здесь откроют новые площадки и комплексы

Для семей с детьми и любителей спорта здесь откроют новые площадки и комплексы

В Сочи планируют благоустроить около 180 пляжей к началу летнего сезона. Мэр города Алексей Копайгородский накануне проверил состояние «Аквамарина» и «Касабланки» в Лазаревском районе.

- К сезону объединим их в одно пространство. Для семей с детьми и любителей спорта здесь откроют новые площадки и комплексы, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пляжи будут благоустраивать из экологичных материалов. На территориях появятся и прогулочные зоны.