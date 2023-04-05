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НовостиОбщество5 апреля 2023 4:42

Морпорт Сочи подготовлен для приема парома из Турции

Паром сможет перевозить 300 человек и 200 машин
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На территории оборудованы все необходимые помещения.

На территории оборудованы все необходимые помещения.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Инфраструктура морского торгового порта Сочи подготовлена к приему парому из Турции. На территории оборудованы все необходимые помещения.

- Инфраструктура у нас готова полностью, есть некоторые технические вопросы, но они быстро решаемы. Мы сегодня проверяли помещение, которое будет принимать автомобили, загнали туда машину, проверили, там все работает, - рассказал РИА Новости гендиректор порта Юрий Владимиров.

Ранее сообщалось, что морское сообщение между Трабзоном и Сочи находится на стадии обсуждения. Однако глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эрукт Челеби заявил СМИ, что запуск парома планируется 1 мая, а соглашение подпишут 6 апреля.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, паром по маршруту Сочи-Трабзон за один раз сможет перевозить 300 человек и 200 машин.