Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 4:51

Количество авиарейсов из Уфы в Сочи увеличится с 28 апреля

Полеты будут выполняться 17 раз в неделю
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Самолеты начнут лететь по пятницам.

Самолеты начнут лететь по пятницам.

Фото: Олег УМАРОВ

Количество авиарейсов по маршруту Уфа-Сочи увеличится с 28 апреля. Еще одна российская авиакомпания запустила самолет по данному направлению. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Очередная авиакомпания будет осуществлять полеты раз в неделю. Самолеты начнут летать по пятницам.

- Полеты будут осуществляться на Boeing 737-800. Самолет может вместить 180 пассажиром. Время в пути составит 3 часа 10 минут, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, общее число по авиарейсам Уфа-Сочи составит 17 полетов каждую неделю.