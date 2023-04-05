Количество авиарейсов из Уфы в Сочи увеличится с 28 апреля

Самолеты начнут лететь по пятницам.
Фото: Олег УМАРОВ
Количество авиарейсов по маршруту Уфа-Сочи увеличится с 28 апреля. Еще одна российская авиакомпания запустила самолет по данному направлению. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
Очередная авиакомпания будет осуществлять полеты раз в неделю. Самолеты начнут летать по пятницам.
- Полеты будут осуществляться на Boeing 737-800. Самолет может вместить 180 пассажиром. Время в пути составит 3 часа 10 минут, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, общее число по авиарейсам Уфа-Сочи составит 17 полетов каждую неделю.