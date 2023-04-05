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НовостиОбщество5 апреля 2023 5:10

Грозовые дожди накроют Краснодар 5 апреля

На город надвигается холодный фронт
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На Краснодар надвигаются дожди

На Краснодар надвигаются дожди

5 апреля на погоду Кубани окажет влияние холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, медленно смещающимся из акватории Черного моря на север. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Облачная гряда станет причиной кратковременных дождей, местами ливней с грозами, что ограничит приток солнечного тепла, - отметил Леус.

Температура воздуха поднимется до +19 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.