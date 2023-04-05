Квартиры в новостройках Сочи подорожают на 20%

Сочи по-прежнему бьет рекорды и становится самым дорогим курортным городом РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новостройки в Сочи могут подорожать на 15-20%. Это связано с тем, что на курорте наблюдается дефицит свободных земельных участков. Также за год подорожали стройматериалы. К тому же наблюдается спрос на внутренний туризм.

- Сочи по-прежнему бьет рекорды и становится самым дорогим курортным городом РФ. Только за прошлый год цены выросли более чем на 22%, - сообщили эксперты недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на повышение цен влияют закрытые границы, санкции и спор на недвижимость. Россияне покупают квартиры на юге для инвестиций.