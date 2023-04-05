Жителей Кубани призвали активнее предлагать проекты на форуме «Сильных идей»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани могут поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени». Заявку необходимо подать до 26 апреля, работы рассмотрят до 9 июня.

- Ежегодный форум объединяет российских лидеров в разных направлениях. Общественно значимые идеи получают поддержку, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году от Краснодарского края поступило 375 заявок. Регион стал одним из самых активных участников форума.

В этом году участники могут подать проекты по шести направлениям – это социальная, технологическая, кадровая, экологическая инициативы, предпринимательство и цифровые сервисы.

Подробнее о форуме можно узнать на сайте.