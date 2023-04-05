Ярмарка трудоустройства в Краснодаре пройдет 14 и 15 апреля

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В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий. Она откроется 14 и 15 апреля в кадровом центре по улице Петра Метальникова, 42.

- Посетить ярмарку вакансий можно с 10:00 до 15:00. В ней будут участвовать более 50 работодателей, в том числе крупных промышленных предприятий, IT-отрасли и строительства, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

На ярмарке можно найти работу и пройти собеседование. В рамках ярмарки также пройдут мастер-классы по поиску работы, специалисты помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию, учитывая вашу жизненную ситуацию.