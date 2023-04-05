Офис врача общей практики в Абинском районе готовят к открытию

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В поселке Ахтырском Абинского района появился новый офис врача общей практики. В настоящее время завершается подготовка к его открытию.

- Медицинскую помощь в кабинете смогут получать более 2 тысяч человек. Жителям близлежащих улиц станет значительно удобнее добираться к новому медучреждению. Снизится и нагрузка на поликлинику районной больницы, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Офис врача общей практики оснащен современным оборудованием. Пациенты смогут здесь сдать необходимые анализы и получить медпомощь в условиях дневного стационара.