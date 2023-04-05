Молодежный просветительский форум «Знание.Наука» открылся в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Молодежный просветительский форум «Знание.Наука» открылся в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мероприятие проходит на площадке КубГУ. Участниками форума стали 400 разработчиков, молодых ученых, школьников и студентов. Отмечается, что он открывает региональные научные форумы Российского общества «Знание». Краснодар лидирует в развитии науки и образования Юга России. А Кубанский госуниверситет- традиционная площадка научных проектов «Знания».

В программе форума, в частности, запланированы батлы ученых, лекции с VR-сопровождением, дискуссии и мастер-классы. Форум «Знание.Наука» продлится до 6 апреля.

- Также форумы пройдут во всех федеральных округах России и охватят восемь городов, - рассказали в пресс-службе администрации края. - Всего запланировано 100 научных состязаний. Победители получат возможность выступить спикерами научных форумов, познакомиться с ведущими представителями наукоемких проектов и бизнеса, поехать на конгресс молодых ученых в Сочи.