Жертвой массового ДТП в Сочи стал водитель «Лады»

Фото: ЮРПСО МЧС России

В Хостинском районе Сочи на улице Транспортной произошла массовая авария. Водитель “Мерседес” превысил скорость и не смог справиться с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с «Ладой» и «Ниссаном».

- В результате ДТП 45-летний водитель транспортного средства «Лада» скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Однако погибший водитель был заблокирован в машине. Спасатели приехали на место аварии.

- При помощи гидравлического инструмента извлекли из деформированного автомобиля «Лада Гранта» погибшего сочинца, - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.