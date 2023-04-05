За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 204 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 16 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 70 пациентов, в Сочи - 15, в Тихорецком районе - 12, в Горячем Ключе - 11, в Каневском районе - девять, в Северском - восемь. По семь положительных результатов получено в Новороссийске и Ейском муниципалитете, по 6 – в Мостовском, Усть-Лабинском и Геленджике, по пять - в Апшеронском и Белоглинском районах.

По четыре новых случая зарегистрировано в Белореченском и Кавказском районах, по три – в Павловском, Анапе и Армавире, по два – в Брюховецком, Кореновском, Крыловском, Кущевском, Староминском и Туапсинском.

По одному заразившемуся в Абинском, Выселковском, Гулькевичском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Лабинском и Новокубанском районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.