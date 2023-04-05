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НовостиЗдоровье5 апреля 2023 8:34

На Кубани за сутки выявили 204 новых случая заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту один месяц
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 204 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 16 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 70 пациентов, в Сочи - 15, в Тихорецком районе - 12, в Горячем Ключе - 11, в Каневском районе - девять, в Северском - восемь. По семь положительных результатов получено в Новороссийске и Ейском муниципалитете, по 6 – в Мостовском, Усть-Лабинском и Геленджике, по пять - в Апшеронском и Белоглинском районах.

По четыре новых случая зарегистрировано в Белореченском и Кавказском районах, по три – в Павловском, Анапе и Армавире, по два – в Брюховецком, Кореновском, Крыловском, Кущевском, Староминском и Туапсинском.

По одному заразившемуся в Абинском, Выселковском, Гулькевичском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Лабинском и Новокубанском районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.