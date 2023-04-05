Игорные клубы находились по улицам Базовской и Суворова Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полицейские закрыли два нелегальных игорных клуба. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

- Заведения располагались в нежилых помещениях по улицам Базовской и Суворова, - уточнили в МВД по Краснодару.

В тот момент, как в заведения с проверкой нагрянули полицейские, клубы продолжали работать. В залах правоохранители застали администраторов и посетителей. При проверке в помещениях изъяты жесткие диски, черновики, роутеры и деньги.

- Материалы проверки зарегистрированы в установленном порядке и будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в городском МВД.

Кроме того, полицейские устанавливают организаторов нелегальных клубов.