Игорные клубы находились по улицам Базовской и Суворова Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
В Краснодаре полицейские закрыли два нелегальных игорных клуба. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
- Заведения располагались в нежилых помещениях по улицам Базовской и Суворова, - уточнили в МВД по Краснодару.
В тот момент, как в заведения с проверкой нагрянули полицейские, клубы продолжали работать. В залах правоохранители застали администраторов и посетителей. При проверке в помещениях изъяты жесткие диски, черновики, роутеры и деньги.
- Материалы проверки зарегистрированы в установленном порядке и будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в городском МВД.
Кроме того, полицейские устанавливают организаторов нелегальных клубов.